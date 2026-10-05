Naufragata l'idea di Allegri della difesa a tre: la scelta per il Frosinone

Naufragata l'idea di Allegri della difesa a tre: la scelta per il FrosinoneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 08:25In primo piano
di Arturo Minervini
L'ipotesi di vedere un Napoli schierato con la difesa a tre contro il Frosinone sembra, almeno per il momento, destinata a essere accantonata.

L'ipotesi di vedere un Napoli schierato con la difesa a tre contro il Frosinone sembra, almeno per il momento, destinata a essere accantonata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'infortunio di Costantino Favasuli avrebbe modificato i piani di Massimiliano Allegri, che considerava l'ex Catanzaro una pedina preziosa per garantire alla squadra maggiore flessibilità tattica. Le diverse assenze (in ultima quella di Olivera)  che continuano a condizionare il lavoro degli azzurri spingerebbero inoltre Allegri a evitare nuovi esperimenti. La scelta, almeno per la sfida di sabato sera, dovrebbe quindi ricadere su un sistema già collaudato, rimandando eventuali novità tattiche alle prossime settimane.

Napoli-Frosinone, la probabile formazione di Allegri

Il Napoli dovrebbe dunque ripartire dal 4-3-3. Secondo la Gazzetta dello Sport, il possibile undici prevede Milinkovic-Savic tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Lobotka, Gilmour e De Bruyne, mentre in attacco Allegri dovrebbe affidarsi al tridente formato da Politano, Hojlund e Lang.