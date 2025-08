Niente Napoli per Adeyemi, Romano: "Nonostante cambio agenti, vuole restare al Dortmund"

Attraverso il proprio canale Youtube, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Karim Adeyemi: "Visto che è un nome che in tanti chiedono sempre anche per la Juventus, per il Napoli, visto che entrambi i club ci hanno già provato nei mesi scorsi. In generale per tutti i club italiani è importante capire che ad oggi, da quanto mi dicono, Adeyemi vorrebbe restare al Borussia Dortmund. il suo desiderio di continuare a Dortmund e di fare una stagione importante lì.

Quindi il giocatore, pur avendo cambiato agenti a febbraio- marzo e preso questa nuova agenzia RUF da poco, non risulta che stia spingendo per andar via. Nonostante di solito quando si firma con nuova agenzia è per cambiare squadra. Quindi giusto per completezza, almeno ad oggi, questo è il discorso. Se poi domani o che sia l'Inter, la Juve, il Napoli, il Milan, chiunque chiamerà per Adeyemi, saremo qui per dirvelo. Però ad oggi per completezza, per rispondere alle vostre domande, questo è il discorso".