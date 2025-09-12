Novità in difesa per la Fiorentina: Conte pensa a un titolare in panchina per il City

Ultime di formazione sul Corriere dello Sport oggi in edicola in attesa della conferenza di Conte. Per la gara contro la Fiorentina squadra blindata ma anche novità in difesa. In porta, viste le ultime scelte, Meret resta favorito su Milinkovic-Savic, mentre in difesa le certezze si chiamano Di Lorenzo e Beukema, che sostituirà l'infortunato Rrahmani. Per completare la linea a quattro, avanti Juan Jesus rispetto a Buongiorno, mentre sulla sinistra Spinazzola appare leggermente in vantaggio su Olivera, che potrebbe essere preservato per la trasferta di giovedì a Manchester contro il City di Guardiola.

Nelle prime due partite il Napoli ha collezionato 6 punti con 0 gol subiti: vittoria col Sassuolo con gol di McTominay e De Bruyne e poi col Cagliari decisivo Anguissa all'ultimo istante. Ora inizia il primo vero tour de force per gli azzurri con sei gare in poco meno di un mese prima della prossima sosta di ottobre sempre per le nazionali. Ecco tutti gli impegni degli azzurri:

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45

Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21

Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45

Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45

Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18