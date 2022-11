Osimhen ancora devastante, Elmas si traveste da Kvara: neanche il calo di attenzione ferma Spalletti

Fonte: di Antonio Gaito

"Quei 15 minuti finali ci fanno capire che percorso abbiamo fatto fino a qui. Spesso la squadra ha fatto sembrare le partite facili, ma non c'è mai niente di scontato e quel finale ci servirà tantissimo". Luciano Spalletti riesce a trarre orgoglio ed insegnamenti anche dal calo d'attenzione nel finale di gara contro l'Udinese, quando sul 3-0 la sua squadra fallisce più volte il 4-0 prima di subire due reti che danno qualche minuto di speranza ai friulani, dopo un'altra partita che però il Napoli sembra aver chiuso in mezz'ora andando subito sul doppio vantaggio. E' l'undicesima vittoria di fila in campionato, un record per il club, mentre la 13esima vittoria nelle prime 15 gare eguaglia un record dell'intera serie A: un cammino incredibile dunque, interrotto a questo punto solo dalla sosta.

Osimhen non si ferma più

C'è sempre il nigeriano in copertina. La partita sembra più ostica del previsto, l'Udinese è ben messa in campo ed il Napoli non trova spazi, ma basta un cross morbido in area per sfruttare l'elevazione del nigeriano (solo Kane ha segnato più di lui di testa nell'anno solare 2022) che sale più in alto di tutti e sblocca il match. Anche sul raddoppio c'è il suo zampino, portandosi dietro due avversari e innescando la ripartenza e lo stesso avviene sul terzo gol di Elmas che sfrutta un suo taglio che gli apre la strada verso la porta. Una forza della natura e che ormai viaggia ad un gol a partita, la media dei grandi bomber europei.

Non chiamatela riserva

A Bergamo ha risposto alla titolarità con il gol pesantissimo della vittoria, ieri per quest'altra chance da titolare oltre alla rete del 3-0 ha aggiunto anche l'assist per il primo gol di Osimhen. Il macedone ha sfiorato anche la doppietta confermando tutti gli elogi di Luciano Spalletti dell'ultimo periodo, quando l'infortunio di Kvaratskhelia sembrava dovesse far calare notevolmente il livello dell'attacco del Napoli. Già 3 gol in campionato dunque per Elmas, capace di sentire la porta come pochi (l'anno scorso chiuse con 7 gol e 6 assist nelle varie competizioni pur partendo poche volte titolare).