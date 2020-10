Partita con l'Az non è in discussione: regole Uefa chiare, gli olandesi faranno nuovi tamponi

La partita di giovedì contro l'Az Alkmaar non è in discussione, le norme Uefa sono chiare: bastano 13 giocatori negativi, compreso un portiere, per scendere in campo. I giocatori dell'Az prima della sfida europea saranno sottoposti a un nuovo giro di tamponi con risultati immediati prima della partenza per Napoli. La Uefa sta monitorando la situazione, fa lo stesso il club azzurro, prudente dopo quanto accaduto contro il Genoa. Lo riporta il Corriere dello Sport.