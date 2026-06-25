Per il post Nico Paz c’è anche Vergara! Sky: “Ecco quanto chiede il Napoli”

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Antonio Vergara è da tempo nel mirino del Como. Ora, se dovesse perdere Nico Paz, potrebbe far partire l'assalto.

Antonio Vergara continua ad attirare l'interesse di diversi club di Serie A, ma il Napoli non sembra intenzionato a privarsene a cuor leggero. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Como ha effettuato un primo sondaggio per il trequartista cresciuto nel vivaio azzurro, individuato come uno dei possibili rinforzi in caso di partenza di Nico Paz. Il club lariano sta aspettando l'incontro con il Real Madrid per definire il futuro del talento argentino, che potrebbe tornare ai Blancos, senza dimenticare l'interesse di Inter e di altri importanti club europei.

Como su Vergara: il Napoli pensa al rinnovo, cessione solo per 30mln

Tra i profili seguiti dal Como ci sono due giovani italiani. Il primo è Mattia Liberali, reduce da una stagione positiva in Serie B con il Catanzaro e legato a una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. L'altro nome è quello di Antonio Vergara, considerato uno dei talenti più promettenti del Napoli. Il club azzurro, però, non ha alcuna intenzione di privarsene: la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro e la volontà della società è quella di prolungargli il contratto, prendendo in considerazione una cessione soltanto davanti a un'offerta ritenuta irrinunciabile.



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