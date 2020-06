PRIMA PAGINA - ADL boom al CdS: "Sarri mi tradì! Lasciò Napoli con la scusa volgare dei soldi..."

Napoli-Juventus è sempre una sfida speciale, ma da quando Maurizio Sarri è passato alla Vecchia Signora lo è un po' di più. A meno di tre giorni dalla finale di Coppa Italia Aurelio De Laurentiis infiamma la lunga vigilia tornando sull'esperienza del tecnico di Figline in azzurro.

"Sarri mi tradì", è il titolo dell'intervista al presidente del Napoli confezionata dal Corriere Dello Sport. De Laurentiis non va tanto per il sottile col suo vecchio allenatore: "Lasciò il Napoli con la scusa volgare dei soldi, l'avevo voluto io", si legge ancora in prima pagina sul quotidiano: "Ancelotti avrei dovuto mandarlo via alla fine del primo anno. Io e Gattuso ci somigliano, ad agosto potrei allungargli il contratto. Poi Koulibaly e Fabian non sono un problema, sul mercato valgono 100 milioni a testa. Mertens è proprio speciale".