PRIMA PAGINA - Bomba del Cds: “Il Napoli strega gli USA, fondi americani pronti a investire nel club”

“Il Napoli strega gli USA, fondi americani pronti a investire nel club”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Clamorose indiscrezioni da ambienti finanziari negli States: corteggiatori importanti ma per ADL la società non è in vendita”. In taglio alto il quotidiano svela per quale Nazionale tiferanno gli italiani al Mondiale: l'Argentina. Spazio anche per l'amichevole dell'Italia contro l'Austria e in taglio basso le parole di Frattesi sul suo possibile futuro alla Roma.