PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Gattuso deve battere l’Atalanta per restare, pronto Benitez”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina soffermandosi sul momento complicato in casa Napoli: "Napoli, braccio di ferro. Rino deve battere l'Atalanta per restare, pronta la carta Benitez". Sulla destra spazio al derby d'Italia di Coppa Italia: "C'è Inter-Juve: scontro totale". Al centro spazio al mercato: "Pellè, addio Cina: torna e va al Parma".