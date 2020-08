PRIMA PAGINA - CdS: "Maxi scambio, Maksimovic e Milik alla Roma per Under e Veretout"

L'asse Napoli-Roma si fa sempre più caldo, con una maxi operazione che potrebbe prendere corpo proprio nelle prossime ore. Oltre ai nomi che ormai vi stiamo raccontando da diverse settimane, nell'affare si potrebbero aggiungere due nomi per comporre un quadro molto interessante: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il maxi scambio che si starebbe preparando tra i due club prevederebbe il passaggio in giallorosso di Milik e Maksimovic, entrambi in scadenza 2021, mentre al Napoli approderebbero Under, Veretout ed il giovane Riccardi. Un'operazione, quest'ultima, che garantirebbe anche l'ingresso in casa partenopea del centrocampista giallorosso, in cima alla lista di Giuntoli ormai da diverso tempo.