Ultim'ora Raspadori-Atletico, Romano annuncia: "Here we go! Ecco quanto incassa il Napoli"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, con il suo consueto 'Here we go' ha annunciato il trasferimento di Giacomo Raspadori dal Napoli all'Atletico Madrid. Di seguito quanto scritto su X: "Giacomo Raspadori all'Atlético Madrid, Here we go! Accordo raggiunto per un'operazione da 22 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Raspadori ha trovato l’accordo sui termini personali in giornata e ha spinto per il trasferimento all’Atlético, con il Napoli favorevole alla cessione. Nuovo acquisto per i colchoneros, che completano l’affare dopo la fumata nera per Millot".

Dunque, dopo Giovanni Simeone al Torino, un altro baluardo dei due Scudetti si appresta a salutare il Napoli. Giacomo Raspadori lascia gli azzurri dopo 109 presenze e 18 gol, di cui diverse marcature pesanti nella conquista dei tricolori: dalla rete in extremis contro la Juventus nel 2022/23, ai timbri decisivi contro Venezia e Lecce nel 2024/25. Con l'uscita di Raspadori, il Napoli si metterà alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato: resistono i nomi di Kevin dello Shaktar Donestk, Grealish del Manchester City, e Sterling del Chelsea, ma non si escludono sorprese.

