RILEGGI LIVE - Youth League, Ajax-Napoli 5-1: terzo ko di fila, olandesi troppo forti per gli azzurrini

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam, Francesco Carbone

Termina 5-1 la terza giornata di Youth League tra Ajax e Napoli. Olandesi troppo più forti degli azzurrini nonostante l’inferiorità numerica, terzo ko di fila per la squadra di Frustalupi.

16:54 - FINISCE QUI!

90' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero.

89' - Hato commette fallo al limite dell'area: cartellino giallo per lui.

85' - GOL DELL'AJAX! Sul dischetto di presenta Banel che spiazza Turi e mette a segno il quinto gol.

84' - CALCIO DI RIGORE PER L'AJAX! Lettera stende Kalokoh all'interno dell'area: l'arbitro fischia il penalty in favore degli olandesi.

81' - Iaccarino strattona l'avversario: fallo e giallo.

80' - Due cambi in casa Ajax: fuori Muzambo e Aertssen, dentro Sarfo e Viereck.

78' - GOL DELL'AJAX - Ripartenza letale degli olandesi: Kalokoh serve Idumbo-Muzambo che entra in area, si defila, calcia col mancino in diagonale e batte Turi. Doppietta per l'attaccante dell'Ajax.

74' - Ultime due mosse di Frustalupi: entrano Acampa e Lettera al posto di Bony e Giannini.

72' - Ci prova Rossi dal limite dell'area: bella girata con il destro dell'azzurrino, palla che termina a lato.

69' - Cartellino giallo per Aertssen per un fallo ai danni di Rossi.

67' - Doppio cambio in casa Ajax: fuori Misehouy e dentro Chourak. Esce anche Vos, rimpiazzato da Kalokoh.

64' - Doppia occasione per gli azzurrini prima con Bony e poi con Marranzino, ma entrambi i tentativi dall'interno dell'arrea di rigore vengono murati dai difensori dell'Ajax.

61' - Altra mossa di Frustalupi: entra Marranzino al posto di Russo

59' - Buona trama del Napoli: la sfera arriva al limite sui piedi di Iaccarino che si fa ingolosire e fa partire un bel destro all'angolino. Reverson si allunga e devia in corner.

58' - Ora il possesso palla è nelle mani del Napoli, ma il fraseggio è lento e impreciso.

54' - Altro cambio per il Napoli: esce Gningue ed entra Iaccarino.

53' - Scontro di gioco a centrocampo che ha visto coinvolto Spavone, che resta a terra. Entra in campo lo staff sanitario azzurro.

49' - Tentativo di D'Avino, buona parata di Reverson.

46' - Un cambio all'intervallo per Frustalupi: fuori Nosegbe-Susko e dentro Barba.

16:06 - INIZIA LA RIPRESA

15:50 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

43' - Batti e ribatti all'esterno dell'area di rigore dell'Ajax: il pallone arriva a Russo che ci prova di prima intenzione. Pallone deviato, corner.

39' - GOL DELL'AJAX - Errore grave di Nosegbe-Susko che fa rimbalzare il pallone e finisce per perderlo: Muzambo recupera la sfera, punta l'area e fa partire un tiro sul quale Turi non può nulla

35' - GOOOOL DEL NAPOLIII!!! Rossi si presenta dal dischetto e spiazza Reverson: gli azzurrini accorciano le distanze.

34' - Primo cambio obbligato per l'Ajax: fuori Jensen e dentro Reverson

33' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI E ROSSO PER IL PORTIERE DELL'AJAX - Boni va a pressare Kremers e recupera il pallone, il portiere olandese nel tentativo di riacciuffare la sfera stende l'azzurrino: rigore ed espulsione.

30' - Agougil stende Gningue, fallo e giallo.

28' - Russo recupera un bel pallone sulla trequarti e prova a verticalizzare per Rossi, anticipato da un bell'intervento di Aertssen.

25' - Prima sortita offensiva del Napoli con Giannini: tiro deviato e corner.

21' - Retropassaggio corto e rischiosissimo di Gningue, Turi deve impegnarsi per spazzare il pallone.

18' - Proteste degli azzurrini per un paio di falli non fischiati dall'arbitro Sylwestrzak.

15' - Altro tentativo dell'Ajax, ora padrone del campo. Vos ci prova dal limite dell'area, destro potente e preciso che sfila di poco a lato.

13' - RADDOPPIO DELL'AJAX - La squadra di casa trova il secondo gol: azione che parte sempre sulla sinistra, stavolta con Aertssen che mette al centro un cross basso che raccoglie Jensen che da due passi insacca in porta.

10' - Dopo il gol del vantaggio, spinge ora l'Ajax che guadagna un calcio d'angolo.

8' - GOL DELL'AJAX - Buona trama degli olandesi sulla corsia di sinistra: Banel va via a Pontillo, mette in mezzi per Misehouy che con il destro non dà scampo a Turi.

3' - L'Ajax sin dai primissimi minuti ha il pallino del gioco in mano, gli azzurrini pressano e chiudono le linee di passaggio.

15:03 - SI PARTE! Inizia la gara!

15:02 - Viene osservato un minuto di silenzio per le vittime in Indonesia.

14:58 - Le due formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

14:50 - Termina il riscaldamento delle due formazioni, che fanno ritorno negli spogliatoi. Manca pochissimo al calcio d'inizio.

14:20 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

14:04 - Sono ufficiali le scelte di Niccolò Frustalupi. Questo l'11 scelto dal tecnico degli azzurrini

AJAX (4-3-3): Kremers; Jermoumi, Aertssen, Milovanovic, Hato; Vos, Misehouy, Agougil; Idumbo-Muzambo, Banel, Jensen.

NAPOLI (3-4-3): Turi; Pontillo, Giannini, Gningue; Nosegbe-Susko, D'Avino, Boni, Gioielli; Rossi, Spavone, Russo

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi l'Ajax per la terza giornata di Youth League. Il match si disputerà alle ore 15 presso lo Sportpark De Toekomst.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Lamine, Lettera, Marranzino, Nosegbe, Pontillo, Rossi, Russo, Spavone, Turi.

Il cammino degli azzurrini

Prima giornata: Napoli-Liverpool 1-2

Seconda giornata: Rangers-Napoli 3-2

La classifica del Gruppo A: Liverpool 6, Rangers e Ajax 3, Napoli 0.