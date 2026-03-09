Ultim'ora Alisson al Mondiale? Osservatori Brasile in Italia: Ancelotti ci pensa, i dettagli

vedi letture

Lo scorso gennaio, secondo quanto riportato da Diario As, alcuni osservatori della Seleção si sono recati in Italia per osservare diversi giocatori

Sogno Mondiale per Alisson Santos. Carlo Ancelotti ci pensa. E lui spera in una chiamata a sorpresa dopo l'exploit italiano con due reti con la maglia del Napoli. Ne parlano anche in Spagna perché il riferimento è a Rodrygo del Real Madrid e al suo infortunio. Dato che non sono ancora noti i tempi di recupero, ecco che il ct del Brasile si cautela.

La strategia di Ancelotti per il Mondiale

Lo scorso gennaio, secondo quanto riportato da Diario As, alcuni osservatori della Seleção si sono recati in Italia per osservare diversi giocatori in vista della prossima Coppa del Mondo, tra cui lo stesso Alisson. La lista di Ancelotti è già definita ma, come detto, potrebbe aprirsi uno spiraglio in attacco. Con Neymar che pure spera nella convocazione e che pare possa avere buone chance, come riportato dal Brasile. Ma nell'elenco del ct c'è anche Alisson. E sognare non costa nulla. Intanto a Napoli cominciano a sprecarsi i paragoni per lui: da Lavezzi a Vinicius jr.

Alisson, che numeri. E il futuro è già scritto

Il brasiliano ha già segnato due gol con la maglia del Napoli e non ci sono dubbi sul fatto che in estate verrà riscattato per 16 miloni. Il prestito oneroso era stato di 3,5 milioni. Ciò vuol dire che il giocatore costerà in totale 20 milioni, un vero e proprio investimento per un giocatore che ha già dimostrato di valerne molti di più. Sorge un dubbio: come ha potuto non giocare neppure una partita da titolare in campionato con lo Sporting? Poco male. Il Napoli ha puntato convinto su di lui e ora se lo gode.