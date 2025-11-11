Sfogo Conte, con chi ce l'aveva? Gazzetta: "Ecco a chi si riferiva"
"Conte spedisce messaggi diretti - mica subliminali - all’una e all’altra, praticamente a chiunque, a cadenza (quasi) settimanale: stavolta, afferrato un pugno di fango, l’ha sistemato nel ventilatore e per la serie "a chi coglio coglio", non ha risparmiato nessuno". Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sullo sfogo post-Bologna di Antonio Conte con retroscena sul pensiero e sul messaggio espresso dall'allenatore del Napoli.
"Ma con chi ce l’aveva? Un disperato, "erotico" stop per tentare di frenare l’emorragia di risultati, per scuotere da fuori il Napoli di dentro, per restare fondamentalmente fedele a se stesso - piaccia o no, ma chi se ne frega - a procedere secondo antiche abitudini che a volte ritornano". In sintesi Conte si riferiva ai vecchi, ai senatori, ma anche ai nuovi acquisti. Non ha risparmiato, insomma, nessuno.
