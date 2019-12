Spuntano i primi nomi dei sostituti: Ancelotti mai così vicino all'addio

Allegri, Gattuso, Spalletti, perfino un Mister X. Il Corriere dello Sport oggi in edicola avanza le ipotesi sul futuro della panchina azzurra. De Laurentiis ha già avviato i casting per sostituire, eventualmente, Ancelotti. Perché, a quanto pare, l'allenatore vacilla. La sua posizione non è sicura come qualche mese fa. Ancelotti paga le difficoltà in campionato ma anche il caos che non coinvolge il campo, l'ammutinamento e ora sorprende la scelta del ritiro imposto proprio dall'allenatore, lui che si è sempre detto contrario ad usare il "pugno duro" coi calciatori. Ma le cose possono cambiare e la volontà del presidente di confrontarsi con altri tecnici è la conferma su un rapporto tutt'altro che solido tra i due. Sono lontani i tempi della stima, della fiducia, del "contratto a vita" da proporre all'ex bandiera del Milan.

Ancelotti rischia, saranno decisive le prossime due partite, contro Udinese e Genk. La Champions è ad un passo ma tutto dipenderà anche dalla prestazione, non solo dal risultato. De Laurentiis vuole cogliere indizi di crescita, di ripresa, altrimenti la scelta - drastica - potrebbe anche essere l'unica possibile per rialzarsi. In tal senso, desta curiosità il nome del sostituto. De Laurentiis, per il momento, si guarda attorno. Valuta, studia, sperimenta. Parla. Dialoga coi possibili successori. Prima o poi dovrà prendere una decisione. In un senso o nell'altro.