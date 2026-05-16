Formazione Napoli, sorpresa Conte? Possibile tridente inedito col Pisa
Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida contro il Pisa con novità importanti in attacco e grande attenzione sulle condizioni di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha definitivamente superato il problema fisico accusato nella gara contro il Bologna ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Conte sembra orientato a confermare un assetto offensivo molto dinamico, con De Bruyne al centro della manovra e nuove soluzioni tattiche per sorprendere il Pisa. Il tecnico vuole massima intensità e qualità tra le linee, caratteristiche che il fuoriclasse belga garantisce in ogni partita.
De Bruyne titolare e possibile sorpresa Vergara: le scelte di Conte per Napoli-Pisa
La vera sorpresa potrebbe essere l’inserimento dal primo minuto di Vergara sulla trequarti, al fianco di De Bruyne. Una scelta che darebbe vita a un reparto offensivo inedito e imprevedibile, mentre Alisson potrebbe iniziare dalla panchina. Antonio Conte, intanto, si affida a una certezza: il suo Napoli raramente sbaglia due partite consecutive. Un dato che alimenta fiducia e aspettative tra i tifosi azzurri. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.
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