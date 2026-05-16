Formazione Napoli, sorpresa Conte? Possibile tridente inedito col Pisa

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La vera sorpresa potrebbe essere l’inserimento dal primo minuto di Vergara sulla trequarti, al fianco di De Bruyne. Sarebbe la prima volta

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida contro il Pisa con novità importanti in attacco e grande attenzione sulle condizioni di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha definitivamente superato il problema fisico accusato nella gara contro il Bologna ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Conte sembra orientato a confermare un assetto offensivo molto dinamico, con De Bruyne al centro della manovra e nuove soluzioni tattiche per sorprendere il Pisa. Il tecnico vuole massima intensità e qualità tra le linee, caratteristiche che il fuoriclasse belga garantisce in ogni partita.

De Bruyne titolare e possibile sorpresa Vergara: le scelte di Conte per Napoli-Pisa

La vera sorpresa potrebbe essere l’inserimento dal primo minuto di Vergara sulla trequarti, al fianco di De Bruyne. Una scelta che darebbe vita a un reparto offensivo inedito e imprevedibile, mentre Alisson potrebbe iniziare dalla panchina. Antonio Conte, intanto, si affida a una certezza: il suo Napoli raramente sbaglia due partite consecutive. Un dato che alimenta fiducia e aspettative tra i tifosi azzurri. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.