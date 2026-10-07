Tegola Vergara, ecco la data del possibile rientro

Antonio Vergara si è infortunato durante la sfida di Nations League tra Italia e Turchia

Ancora un problema fisico per il Napoli. Antonio Vergara si è infortunato durante la sfida di Nations League tra Italia e Turchia, lasciando il campo all’84’. Gli esami strumentali effettuati al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il centrocampista azzurro ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Napoli, Vergara ko: possibile rientro contro la Lazio

Dopo gli stop di Favasuli e Olivera, dunque, si aggiunge anche quello del classe 2003, costretto a fermarsi proprio durante gli impegni con la Nazionale. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Vergara potrebbe restare fuori per circa un mese. L’obiettivo sarebbe rientrare in occasione della sfida contro la Lazio, in programma l’8 novembre.