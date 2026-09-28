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Turchia-Italia, formazioni ufficiali: Di Lorenzo in panchina, la scelta su Vergara

Turchia-Italia, formazioni ufficiali: Di Lorenzo in panchina, la scelta su VergaraTuttoNapoli.net
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di Davide Baratto
Turchia-Italia, formazioni ufficiali: Roberto Mancini cambia in tutti i reparti, con Di Lorenzo e Vergara inizialmente in panchina

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Turchia-Italia, sfida valida per il secondo turno dei gironi di Nations League. Negli azzurri, Roberto Mancini conferma il 4-3-3: intoccabile Donnarumma tra i pali, sulla corsia destra di difesa spazio a Kayode con Giovanni Di Lorenzo in panchina, dall'altro lato c'è Ruggeri; al centro la coppia Scalvini-Bastoni. A centrocampo, confermato Tonali, le novità sono Frattesi e Fagioli, quest'ultimo agirà in cabina di regia. Fiducia a Pio Esposito al centro dell'attaco, ai suoi lati Raspadori e Sebastiano Esposito; resta fuori Antonio Vergara, che potrebbe subentrare a gara in corso.

Le formazioni ufficiali di Turchia-Italia

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Guler, Uzun; B. A. Yilmaz.
Commissario tecnico: Vincenzo Montella

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, Se. Esposito.
Commissario tecnico: Roberto Mancini