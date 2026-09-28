Turchia-Italia, formazioni ufficiali: Di Lorenzo in panchina, la scelta su Vergara
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Turchia-Italia, sfida valida per il secondo turno dei gironi di Nations League. Negli azzurri, Roberto Mancini conferma il 4-3-3: intoccabile Donnarumma tra i pali, sulla corsia destra di difesa spazio a Kayode con Giovanni Di Lorenzo in panchina, dall'altro lato c'è Ruggeri; al centro la coppia Scalvini-Bastoni. A centrocampo, confermato Tonali, le novità sono Frattesi e Fagioli, quest'ultimo agirà in cabina di regia. Fiducia a Pio Esposito al centro dell'attaco, ai suoi lati Raspadori e Sebastiano Esposito; resta fuori Antonio Vergara, che potrebbe subentrare a gara in corso.
Le formazioni ufficiali di Turchia-Italia
TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Guler, Uzun; B. A. Yilmaz.
Commissario tecnico: Vincenzo Montella
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, Se. Esposito.
Commissario tecnico: Roberto Mancini
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