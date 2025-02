Ufficiale Tutto confermato, Doveri arbitra Napoli-Inter! Marini al Var: la sestina

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 12:07 In primo piano

Tutto confermato, come aveva anticipato il Corriere dello Sport questa mattina in edicola: sarà Daniele Doveri l'arbitro di Napoli-Inter, match in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Al Var ci sarà Marini, con Di Bello Avar. Ecco la sestina completa:

DOVERI

ALASSIO – PERETTI

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO