L'annuncio del Cds: "E' già stato deciso l'arbitro di Napoli-Inter"

vedi letture

Si conosce già il nome dell'arbitro di Napoli-Inter, l'anticipazione - aspettando le designazioni di oggi - è del Corriere dello Sport oggi in edicola: sarà Daniele Doveri il direttore di gara della supersfida del Maradona in programma sabato pomeriggio alle 18.

"Le scelte di Rocchi usciranno ufficialmente oggi verso le 12, di giovedì come di consueto quando ci sono partite italiane in corso al mercoledì (ieri la Coppa Italia con Juve-Empoli). Aspettare anche il recupero di stasera tra Bologna e Milan, però, è da escludere, considerando che poi domani sera ci sarà l'anticipo tra Fiorentina e Lecce. E allora fra poche ore sarà ufficializzato Doveri per Napoli-Inter. Una scelta che - secondo il Corsport - è stata programmata con cura dal designatore".