Ultimatum Juanlu, Rai: il Napoli chiuda subito o domattina andrà al Wolverhampton

"Ultimatum dell'entourage di Juanlu Sanchez. O si chiude oggi, oppure domani mattina il terzino accetterà l'offerta del Wolverhampton". Lo ha rivelato il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato al sito Rai. Dunque, ore calde per il futuro dello spagnolo, diviso tra Premier e Serie A. "Non c'è margine di tempo secondo gli agenti. Dentro o fuori, ma il Napoli ha tempo fino a stasera. Il calciatore ha già scelto. Ora tocca al club campano. Entro stasera verrà fuori tutta la verità". Questa mattina il giocatore con gli agenti si era recato nella sede del Siviglia, una breve riunione per il suo futuro. L'addio è ormai certo. Si deve solo capire se sarà al Napoli o in Premier League. Oggi il Siviglia si allenerà, Juanlu sarà in campo?

L'eventuale assenza potrebbe essere indizio sull'addio ormai quasi certo. E il Napoli è tornato prepotentemente in gioco. Forse, in realtà, non era mai stato fuori dai giochi. Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo e anche Under per le liste essendo classe 2003, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.