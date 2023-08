VIDEO - Natan è arrivato in Italia! Visite in corso a Villa Stuart, poi andrà in ritiro

Il nuovo difensore del Napoli è sbarcato a Roma stamattina e poco fa è arrivato a Villa Stuart, dove in questi minuti sono in corso le visite mediche.

Comincia ufficialmente l'avventura italiana di Natan de Souza. Il nuovo difensore del Napoli è sbarcato a Roma stamattina e poco fa è arrivato a Villa Stuart in compagnia di Maurizio Micheli, dove in questi minuti sono in corso le visite mediche. In giornata, poi, il classe 2001 brasiliano si trasferirà a Castel di Sangro.

Il giocatore, ricordiamo, firmerà oggi un contratto che lo legherà agli azzurri per cinque anni. Di seguito le immagini dell'arrivo a Villa Stuart per le visite mediche riportate dall'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.