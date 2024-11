3ª maglia SSCNapoli, Bianchini: "Da Napoli a Kagoshima, vi spiego il tema giapponese"

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli, ha commentato così il lancio del nuovo Third Kit del Napoli: “Il third kit si pone perfettamente al centro del nostro progetto From Napoli to the World, partendo da Napoli infatti siamo arrivati fino alla città giapponese di Kagoshima per raccontare il legame fra due culture lontane ma accomunate dal profondo spirito guerriero.

Con questa maglia celebriamo la forza, il rispetto e la lealtà, valori che portiamo con orgoglio in campo. Abbiamo scelto Kagoshima, in onore dello storico gemellaggio tra le nostre Città, come luogo di presentazione della nostra maglia e al contempo siamo andati a scoprire un angolo nascosto di Giappone a Napoli, il Tempio Zen Ten Shin di Fuorigrotta, dove abbiamo girato parte del video di lancio con gli allievi della Samurai Academy Naples. Questa attività rappresenta solo l’inizio di un processo di sviluppo di progetti legati al territorio giapponese, inserito in un più ampio piano strategico di allargamento della nostra fan base globale".