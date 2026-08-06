Scotto: "Allegri sta cambiano modulo per il ritorno di De Bruyne?"

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Il Napoli continua a lavorare sulle soluzioni tattiche in vista della nuova stagione e l'amichevole contro l'Osasuna ha fornito indicazioni interessanti. Secondo quanto raccontato da Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma presente al ritiro di Castel di Sangro, gli azzurri sono partiti con il consueto 4-3-3, per poi cambiare assetto nella ripresa con l'ingresso di Lorenzo Lucca al posto di Rasmus Højlund. Il passaggio al 4-2-3-1 è stato uno degli aspetti più significativi della gara, un sistema che potrebbe essere pensato anche in funzione del ritorno di Kevin De Bruyne, ieri presente a bordo campo.

Allegri studia nuove soluzioni: il cambio modulo convince

Scotto ha sottolineato come la prova abbia lasciato sensazioni miste, con un primo tempo non particolarmente brillante e alcune prestazioni più convincenti di altre. Højlund, in particolare, è apparso ancora alla ricerca della migliore condizione, mentre Marianucci ha offerto indicazioni positive in difesa. L'aspetto più interessante resta però la capacità del Napoli di modificare il proprio sistema di gioco: Allegri sta valutando alternative tattiche e il 4-2-3-1 potrebbe diventare una delle soluzioni principali con il rientro progressivo dei nuovi innesti. Resta da capire se De Bruyne potrà trovare spazio già nell'amichevole di sabato contro il Celta Vigo.