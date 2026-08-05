Padovan: "Lukaku può finire in Mls o Arabia, al Napoli serve un'altra punta!"

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Padovan analizza il Napoli: futuro di Lukaku, Gatti e dubbi sulle condizioni di Buongiorno.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Lukaku dove può giocare? Penso in America, negli Stati Uniti. Può essere una soluzione. Penso fuori dall'Europa. È un giocatore di una certa età con pretese di ingaggio importanti. E il Napoli non lo lascerà andare via svendendolo, quindi servirà almeno un indennizzo. Credo che la destinazione degli Stati Uniti sia fattibile. O l'Arabia, che copre d'oro tutti i giocatori. Non penso all'Italia e non penso neanche all'Europa. Tutti sanno che Lukaku ha dato già il meglio. Nei suoi viaggi, si è sempre fatto ricoprire dopo. Deve cercare con il procuratore una soluzione.

Serve un'altra punta? Lucca è un patrimonio della società, lo voleva Antonio Conte. Non sbaglia tanti colpi, ma quando sbaglia sono fragorosi e questo ha fatto male, malissimo. Si sapeva che avesse un carattere particolare. Io penso che Allegri lo proverà e poi vedrà. A bruciapelo però dico che serve un'altra punta. Non è arruolabile per questo Napoli, per ambizioni del club e qualità di questa squadra. Se Gatti viene a Napoli non farà vedere campo a Buongiorno. Gatti le prende e le dà. Con Osimhen venne alle mani durante la partita contro il Galatasaray e alla fine ci fu l'abbraccio fraterno. Questo è calcio. Per me Gatti non è un campione, non è un fuoriclasse, ma è un giocatore affidabile, la cui forza e resistenza. Mi sorprendo che Spalletti lo metta nella lista dei cedibili. Sono d'accordo con Allegri, lo prenderei subito. Si dà e si spende per la causa. Si attacca alla maglia, è un professionista. È un giocatore dalla discreta agilità. Non so se però il Napoli cerca un piede mancino, perché Gatti è un piede destro.

Buongiorno tornerà ai suoi livelli? Sono molto scettico. Il giocatore è involuto, neanche nell'anno dello Scudetto ha fatto benissimo. Certo ha avuto infortuni, ma il suo livello l'anno scorso è stato modesto".