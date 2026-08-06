Calciomercato Napoli, Marchetti: "ADL deve rinunciare a qualcosa se vuole cedere esuberi"

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Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato di mercato in chiave Napoli in diretta tv: "Oggi Lukaku è il giocatore per il quale spende di più, circa 17 milioni all'anno. Difficilmente trovi una soluzione oggi se non a determinate cifre per recuperare. Ma questo vale per gli altri giocatori non centrali nel progetto tecnico. Quindi il Napoli a qualcosa dovrà rinunciare per cederli tutti, o quasi. Però poi se li cedi fai mercato, anche se in realtà il Napoli è già una buona squadra. Serve ad esempio il terzino destro e poi magari ascolterà Allegri a fine ritiro per capire realmente cosa manca a questa squadra".