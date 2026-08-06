"Zeballos vale Lang? Mica è Olise!": si accede dibattito in diretta tv

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Zeballos, Lang, Olise: tanti i giocatori citati e i temi trattati per commentare il ritiro del Napoli di Allegri a Castel di Sangro

Si accende il dibattito in diretta tv sull'attacco del Napoli a Canale 8. Si parla in modo particolare di Zeballos, obiettivo del club, giocatore di 24 anni, argentino, scuola Boca Juniors e in scadenza di contratto. Ovviamente si parla anche di Noa Lang che ieri è stato protagonista in amichevole contro l'Osasuna. Il giornalista Paolo Del Genio dice: "Ma il Napoli chi prende se va via Lang? Olise? No, Zeballos. Allora dico: chi è meglio? Di meglio c'è, ma se non possiamo prenderli teniamoci Lang e Lucca".

"Zeballos è un altro che se guardi la cartella clinica, sta rovinato", ha aggiunto Salvatore Caiazza. Del Genio ha replicato ancora: "Ma ha mai fatto 14 gol in un campionato europeo o gol in Champions, come Lang?". Silver Mele chiude: "A me piace Lang. Sapete cosa può fare la differenza? Allegri, l'allenatore. L'anno scorso Lucca non è mai entrato nei giochi e Lang a distanza criticava Conte. Invece adesso vedo una voglia matta di dimostrare".