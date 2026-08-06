L'ex Scarlato consiglia: "Difendersi bassi non basta, servirà un calcio più propositivo"

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Scarlato invita il Napoli a evolversi: serve un gioco più propositivo oltre alla fase difensiva.

Il dibattito sul Napoli di Massimiliano Allegri continua anche dopo la vittoria contro l'Osasuna. Intervenuto nel corso della trasmissione 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, l'ex difensore azzurro Gennaro Scarlato ha analizzato l'atteggiamento tattico mostrato dalla squadra, sottolineando come la solidità difensiva debba essere accompagnata da una maggiore proposta di gioco nel corso della stagione.

Scarlato: "Contro certe squadre servirà un atteggiamento diverso"

"Mi auguro che in futuro qualcosa di diverso possa esserci. Difendersi bassi e ripartire è un po’ poco. Affronterai partire che ti richiederanno di fare cose diverse, affronti il Lecce cosa fai? Giochi così? Ora è precampionato, ma dovrai fare qualcosa di più propositivo, costruire, pressare alto, in base alla partita".