Restyling Maradona, Fabbroni: "Mi piace il progetto non la copertura"

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Fabbroni approva il restyling del Maradona e analizza mercato e attacco del Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "La riqualificazione dello stadio Maradona? Mi piace il progetto. La copertura non mi piace. Ho ricordi pessimi delle coperture degli stadi del Mondiale di Italia '90. Non protegge dall'acqua quando piove ed è pesante, tanto pesante. Ed è uno dei motivi per cui il terzo anello dello stadio Maradona non si apre. L'agibilità è sempre sospesa. Senza pista d'atletica, si guadagna di visibilità. Non ho perplessità, non voglio spezzare la lancia a favore del Comune, ma la compagine che guida Napoli è composta da professori Universitari. Il Sindaco è uno dei più apprezzati professori, ingegnere di altissimo profilo.

Caso Lukaku? Non siamo sorpresi del permesso chiesto al Napoli, perché poi se un giocatore chiede giorni per motivi personali, l'azienda deve concederli. A me sembra molto chiaro. Il Napoli ha venduto Gutierrez per fare cassa. Sta sperando forse di vendere Noa Lang all'Ajax.

Le caratteristiche del vice Hojlund? Magari un attaccante con caratteristiche diverse starebbe bene. Mi spingo anche oltre. Lucca pure potrebbe stare bene. Se Hojlund lo fai giocare spalle alla porta, c'è tutta un'altra organizzazione. E le ali che li tieni a fare se l'attaccante sta spalle alla porta"