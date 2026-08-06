Si può vincere anche alla Allegri? Del Genio: “Nessuno vince più con questo calcio...”

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Del Genio analizza il Napoli: dubbi sul calcio di Allegri, fiducia nella forza della rosa.

Il dibattito sul gioco del Napoli di Massimiliano Allegri continua dopo la vittoria contro l'Osasuna. Nel corso della trasmissione 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha espresso alcune perplessità sull'impostazione tattica mostrata dagli azzurri, sottolineando come il calcio moderno premi sempre più le squadre capaci di proporre gioco e mantenere un atteggiamento offensivo.

Del Genio: "Speriamo che Allegri ci porti a vincere, ma questo calcio mi preoccupa"

"Non vince solo Guardiola ed il Guardiolismo? Si dice che si può vincere in tanti modi, ma quali sono, ormai vince solo quel calcio propositivo, Guardiola è il padre di questo calcio ma ce ne sono tanti. L’abbiamo visto con la Spagna di De La Fuente, eliminando la Francia che era più forte, il PSG di Enrique, il Barça col gioco propositivo anche contro un Real più forte, il Bayern di Kompany. In Italia pure Chivu è stato molto propositivo.

Chi vince col calcio di Allegri? Ma chiarisco, io non sto facendo nessuna critica, stiamo constatando il calcio di Allegri anche contro l’Osasuna con un primo tempo molto attendista. Anzi ho detto adattiamoci noi, vuole fare questo calcio e speriamo ci porti a vincere. Che dobbiamo dire che il suo calcio viene da anni vittoriosi e gli altri hanno perso? Io sono preoccupato quando vedo questo calcio qui, poi la squadra è forte e speriamo per il meglio”.