Abbraccio squadra-tifosi al Mapei, Calzona: "Che bellezza! L'avevo anticipato alla squadra..."

Bellissime scene al Mapei con la squadra che ha applaudito a fine partita la marea azzurra presente nel settore ospiti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bellissime scene al Mapei con la squadra che ha applaudito a fine partita la marea azzurra presente nel settore ospiti. Nel post-partita ne ha parlato anche il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, in conferenza stampa.

Bella connessione tra squadra e pubblico? "Alla riunione tecnica di oggi ho detto alla squadra che lo stadio sarebbe stato colorato d'azzurro e noi eravamo in debito con i tifosi che si sono presentati qui come se fossimo primi. I ragazzi hanno recepito, è stato bellissimo vedere in trasferta un pubblico così che ci ha spinto per 90'".