Flop Napoli e Inter in Europa, Gautieri: "C'è una sola cosa da fare"
"L'Atalanta ha trovato una squadra che fa uno sport diverso. II Bayern è abituato, non c'è stata partita". Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri commenta la debacle dell'Atalanta in Champions League.
Non solo l'Atalanta. Inter e Napoli in Champions hanno deluso.
"Dobbiamo migliorare molto e lo diciamo da tempo. Siamo indietro rispetto ad altre nazioni, è un problema che ci portiamo dietro. Non possiamo fare queste figure".
Cosa occorre fare?
"Bisogna partire dalle basi. Dare più possibilità al prodotto italiano. In Italia la qualità manca da anni. Serve fare qualcosa di diverso e privilegiare la meritocrazia. Oggi non si pensa a creare calciatori di qualità".
