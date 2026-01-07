Adani: "Elmas è passato da riserva a giocatore 'contiano', anche nel fisico è diverso"

L'ex difensore e oggi opinionista tv Lele Adani a Viva el Futbol ha elogiato il momento di stagione che sta vivendo la squadra azzurra: "L'espressione più bella calcistica il Napoli all'Olimpico l'ha fatta col diluvio universale. E' stato un calcio palleggiato, di qualità, di dominio, con i tre centrali a centrocampo, certo contro una Lazio in difficoltà. Mi soffermerei su Politano e sulla catena di destra del Napoli. Una volta c'era il Napoli di Sarri che costruiva a sinistra e chiudeva poi a destra. Conte nell'ultimo mese sta facendo il calcio più bello da quando è a Napoli e lo sta facendo nelle condizioni più difficili e impensabili. Conte dopo la sconfitta di Bologna e quella settimana dove lui ha staccato, il Napoli si è rigenerato e ha vinto subito tre partite di fila con Di Lorenzo quarto e Neres attaccante.

Poi perde male a Udine, cambia di nuovo e aumenta il tasso tecnico: fuori Beukema, Di Lorenzo dietro, Politano quarto e Neres cambia le chiavi del Napoli facendo il trequartista con Politano che è un'ala tornante, non un quinto. Quindi Politano ha dimostrato che è un valore aggiunto al di là degli assist di Roma. Adesso, ripeto, il Napoli gioca bene e vedo una qualità incredibile, una squadra corta, che palleggia, che cambia le posizioni. Elmas ora lo vedi diverso, ti sembra diverso, un po' più centrocampista esperto che giocatore anarchico o frizzante come era con Spalletti. Anche lui ha assimilato subito le richieste di Conte. Una volta era una riserva, oggi è un giocatore di Conte come Spinazzola o Juan Jesus. E' come se Conte porta se stesso in ognuno dei giocatori".