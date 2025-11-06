Podcast Brambati: "Due giocatori 'sotto un treno' e per Lucca non avrei speso quella cifra"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Da dove vuole partire? Dal Napoli?

"Con l'Eintracht meritava di vincere, ci sono giocatori che vengono utilizzati spesso perchè il mercato non si è ancora materializzato in qualcosa di positivo. C'è un però: sono convinto che i senatori, vedi Di Lorenzo, Politano, Oliveira, non sono ancora ai livelli dello scorso anno e non vorrei che sia passata la fame di vittorie. E' un problema che l'allenatore ha percepito e sta cercando di risolvere. Devo dire che ho sbagliato su Milinkovic-Savic, che sta dimostrando di essere un ottimo numero due. Ma ho ragione su Lucca, per cui non avrei speso quelle cifre. E' un giocatore limitato. E' diventato parzialmente titolare perché si è fatto male Lukaku ed è stato fuori Hojlund, altrimenti avrebbe giocato poco o niente. Poi ci sono due giocatori che stanno sotto un treno, Lang e Neres, che pensavano di partire titolari e la non titolarità li ha fatti scollegare dal gruppo. E questo non va bene, soprattutto per lo spirito che vuole l'allenatore. E anche lo stesso Oliveira, che ha visto in Gutierrez un rivale e che è più forte, ha mollato. Però a oggi dobbiamo dire che Conte è primo ed è in corsa per entrare nei playoff di Champions".