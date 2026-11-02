Adani: "La Juve ha meritato di vincere! Nel Napoli ha tirato solo Lucca..."

Lele Adani analizza Juventus-Napoli e riconosce i meriti dei bianconeri, ma sottolinea il peso dell'assenza di Hojlund e la qualità del centrocampo azzurro.

Lele Adani ha analizzato gli episodi che hanno deciso Juventus-Napoli, sottolineando innanzitutto la giocata che ha indirizzato la partita: "Alajbegovic è un campioncino, poteva andare avanti anche con lo 0-0 ma la giocata da campione permette ai bianconeri di andare in vantaggio. La Juve però ha meritato di vincere, ha tirato più del Napoli, Hojlund non si rimpiazza, ma tra tutti gli attaccanti in campo ha tirato solo Lucca e Vicario para altrimenti cambiava la partita".

Adani: "Col Napoli vedevo troppi festeggiamenti dopo Monza"

L'opinionista della Rai si è poi soffermato sulla qualità a disposizione di Massimiliano Allegri in mezzo al campo e sulla necessità di trovare continuità: "Il centrocampo del Napoli però non ha confronti: Anguissa, De Bruyne, McTominay, dall'altro lato c'erano McKennie, Koop e Luiz. La Juve s'è sbloccata, ma vale lo stesso discorso che faccio col Napoli: servono 5 prestazioni di un certo tipo e 5 risultati tant'è che lo dicevo giustamente anche col Napoli quando vedevo troppi festeggiamenti per la vittoria col Monza".