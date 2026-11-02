Lo juventino Zampini: "Solo un brodino! Infortuni Napoli? Anche dall'altro lato..."

Massimo Zampini commenta il successo della Juventus sul Napoli: "È un brodino, i problemi non sono risolti. Ma ho visto una presenza diversa".

Massimo Zampini ha commentato la vittoria della Juventus contro il Napoli, invitando a non considerare il 2-0 come la soluzione definitiva ai problemi dei bianconeri. Il giornalista di fede juventina ha però sottolineato alcuni segnali positivi arrivati in una situazione ambientale complicata e contro una squadra azzurra che, alla vigilia, sembrava presentarsi alla sfida in condizioni migliori.

Zampini: "In campo ho visto una Juve almeno compatta"

Intervenuto a Pressing, sui canali Mediaset, Zampini ha dichiarato: "È un brodino, non puoi pensare di aver risolto i problemi. Ora commentiamo una vittoria non scontata in situazioni ambientali difficili, il Napoli sembrava arrivarci meglio. Un po' di cose da Juve ci sono state, i dirigenti hanno parlato ai giocatori dopo anni in cui pagava l'allenatore. Poi la sana contestazione dei tifosi perché la Juve deve avere qualcosa in più". Zampini ha poi respinto il tema delle assenze come possibile attenuante per gli azzurri: "Infortuni Napoli? Non starei a parlarne vista la situazione della Juventus. Ritiro? Forse più del ritiro è Carnevali che parla alla squadra ed in campo ho visto una Juve non brillante, spaventata, ma almeno compatta e pure nel protestare, una presenza diversa".