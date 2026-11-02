Del Genio: "Per molti Napoli era l'anti-Inter, ora se lo rimangiano e sbagliano! Vi spiego"

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato così la sconfitta del Napoli contro la Juventus, intervenendo ai microfoni di Napolità: "Dieci giornate, quarta sconfitta, 14 punti. L'obiettivo immediatamente sfumato, quello tenuto lì mezzo detto e mezzo non detto dello Scudetto, perché il Napoli è a -14 dalla Lazio. Nessuno pensava che la Lazio potesse essere davanti al Napoli, si presenterà al Maradona con 14 punti di vantaggio. Non c'è una spiegazione su questi 14 punti di vantaggio.

Continuano a vincere tutti. Il Milan era a +4, ora è a +7. Il Frosinone, che tutti dicevano che sarebbe crollato, con la sua identità è a +6 sul Napoli. La Juventus è a +3. Ma il dato più preoccupante è che la quarta della classe, oggi il Como, è a 9 punti dal Napoli. Se non è sfumato il sogno Champions, siamo veramente molto vicini a dover chiedere un'impresa titanica. Il Napoli che va in Champions sarebbe un fallimento. La rosa in estate è stata confermata, non sono andati via i migliori.

Molti avevano indicato il Napoli come l'antagonista dell'Inter. Ora se lo rimangiano, ma l'avevano fatto. Ed era una cosa corretta. E' sbagliato che oggi se lo rimangino. Lo pensavano tutti su una base molto semplice, cioè che negli ultimi due anni il Napoli ha chiuso al primo e al secondo posto, facendo 82 e 76 punti nei due anni di Conte. La proiezione di oggi porta sotto i 60. Cosa sta succedendo? Qualcuno direbbe gli infortuni, ma l'anno scorso è andata peggio da questo punto di vista. L'anno scorso con tutti gli infortuni il Napoli ha fatto 76 punti, con una media di due punti a partita. Ora siamo a 1,4 punti a partita di media.

C'è una crisi dei giocatori, una crisi della società che non fa mercato e c'è una crisi tremenda di Allegri. Un grande allenatore, che ha ottenuto grandi risultati, ma che oggettivamente è in un momento di grande crisi. L'anno scorso al Milan ha chiuso con sei sconfitte nelle ultime dieci partite e quest'anno ha aperto con 6 sconfitte in 13 partite tra campionato e Champions. Cioè ha perso 12 partite su 23 con Milan e Napoli, ossia più il 50%. Se non è un allenatore in crisi questo, non so quale lo sia".