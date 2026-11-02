Trevisani stronca Allegri: "Napoli da 4, ha un punto di vantaggio su Cagliari e Genoa!"

Trevisani analizza la sconfitta del Napoli contro la Juventus: qualche attenuante per la gara di Torino, ma il giudizio complessivo resta molto negativo.

Riccardo Trevisani ha commentato la vittoria della Juventus contro il Napoli, evidenziando i segnali di ripresa mostrati dalla squadra di Luciano Spalletti rispetto alla precedente sconfitta contro il Genoa. Il giornalista concede alcune attenuanti agli azzurri per quanto mostrato nella prima parte della partita, ma allarga poi l'analisi all'intero avvio di stagione, esprimendo un giudizio decisamente negativo sul rendimento della squadra di Massimiliano Allegri.

Trevisani: "Il problema non è oggi, il quadro è da 4"

Intervenuto a Pressing, sui canali Mediaset, Trevisani ha dichiarato: "Rispetto al Genoa la Juve è parsa almeno connessa, viva. Nel primo tempo ha giocato male come il Napoli, poi dopo il gol, il più bello forse del campionato finora, è andato in scioltezza. Delle attenuanti ci sono, un primo tempo decente, ma non è il problema di oggi ma il blocco ed il quadro è da 4 in pagella, ha 1 punto in più di Cagliari e Genoa".