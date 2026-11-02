Mauro: "Il Napoli dopo l'occasione di Lucca non ha fatto più niente"

Massimo Mauro commenta il 2-0 della Juventus sul Napoli: elogia la reazione dei bianconeri e sottolinea le difficoltà offensive della squadra di Allegri.

Massimo Mauro ha analizzato la vittoria della Juventus contro il Napoli, soffermandosi soprattutto sull'atteggiamento mostrato dalla formazione bianconera in un momento particolarmente delicato. L'ex calciatore ha evidenziato anche la scarsa pericolosità offensiva degli azzurri, che dopo la prima occasione costruita da Lorenzo Lucca non sono più riusciti a creare particolari problemi alla difesa avversaria.

Mauro: "Il Napoli dopo Lucca non ha fatto più nulla"

Intervenuto a Pressing, sui canali Mediaset, Mauro ha dichiarato: "I giocatori della Juve hanno rispettato la maglia, non è mai facile giocare quando la gente ti fischia. Alajbegovic ci aveva provato già nel primo tempo, il Napoli aveva creato la prima occasione con Lucca ma poi non ha fatto più nulla. C'è stata anche la mossa di Spalletti all'intervallo, davanti hanno avuto più libertà. Ora però devono avere continuità". :::