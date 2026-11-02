Del Genio cita i dati: "2T da 0,05xG, c'è da vergognarsi. Sentito Landucci?"

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato così la sconfitta del Napoli contro la Juventus, intervenendo ai microfoni di Napolità: "Contro la Juventus nel secondo tempo un xG da 0,05, un dato da vergognarsi. Basta che gli avversari si pongono in un certo modo, come ha fatto la Juventus, e il Napoli non tira in porta. Allegri ha preso sempre in giro gli allenatori che non ottengono risultati e ora i risultati, che sono la base di tutto il suo valore e di tutto il suo credo, sono clamorosamente negativi.

Landucci nel post-partita dice che i giocatori non dovevano scappare ma accorciare in difesa. E siamo d'accordo, lo dico da tempo. Ma perché non lo metabolizza la squadra? Se io faccio un corso di giornalismo e i ragazzi poi fanno sempre lo stesso errore, vuol dire che io non ho spiegato bene. Non posso prendermela coi ragazzi, devo cambiare modo di insegnare quella determinata cosa. C'è qualche cortocircuito tra ciò che spiegano Allegri e lo staff e ciò che recepiscono i giocatori.

Questo è l'ennesimo gol che il Napoli prende così. Perché non si corregge? Come si corregge un difetto che si ripete tanto? Non bastano le parole. Si corregge con l'esercitazioni continua, finché non entra nella testa dei giocatori. Perché si allenano tanto? Perché ripetono tanto? Per memorizzare i movimenti individuali e soprattutto di squadra. Nella fase di non possesso è tutto questo il lavoro. Va ripetuto all'infinito affinché diventi un automatismo. Non si può tirare la monetina e vedere ogni volta. C'è una crisi, c'è bisogno di un intervento profondo. Bisogna trovare delle risposte".