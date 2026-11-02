Sabatini difende Allegri: "Napoli sulla strada giusta, primo tempo è stato discreto"
Sandro Sabatini ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Juventus, distinguendo il risultato e la situazione di classifica dalla prestazione offerta dalla squadra di Massimiliano Allegri. Il giornalista ha giudicato più che discreto il primo tempo degli azzurri, sottolineando come nella ripresa abbiano pesato anche i problemi che hanno coinvolto Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo.
Sabatini: "Come solidità e progressi, questa è la strada giusta"
Intervenuto a Pressing, sui canali Mediaset, Sabatini ha dichiarato: "Alajbegovic è una bella conferma, ha talento, poi c'è la riscoperta di Koopmeiners. Conferme negative invece sui due attaccanti bianconeri. Nel primo tempo il Napoli è stato più che discreto, poi il secondo inizi in maniera zoppa per i problemi, De Bruyne e Di Lorenzo. Infortuni alibi? Tra De Bruyne e Gilmour s'è notata la differenza, questo lo si può dire. Napoli preoccupante? A livello numerico, ma come solidità e progressi di squadra è la strada giusta".
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