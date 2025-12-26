Adani: "Napoli gioca talmente bene che abbiamo dimenticato De Bruyne"

Lele Adani elogia Conte, lo fa a Viva el Futbol commentando la vittoria della Supercoppa: "Il Napoli sta facendo un percorso di un certo livello, gioca bene, è forte, è allenata da Dio e quando ha difficoltà riesce sempre a reagire e a ripartire così forte. E allora come fai a screditare o criticare? Quando si parlava di Lobotka, vi ricordo che il Milan ce l'ha, è Modric. Ma non ho visto gli altri giocar così bene. I tempi, l'intelligenza, il sacrificio Modric ce li ha, ma gli altri? Non sono dentro a un percorso professionale di cambi di posizione, bassi o alti insieme, gioco corto o lungo.

Voglio approfondire il collettivo e sapete perché? Conte cosa fa a inizio anno, seguiamo il flusso: inventa un sistema che lo ha subito fatto andare primo con il 4-1-4-1 in un gioco di ripartizioni tra compiti e funzioni nelle due fasi. Il tutto per far entrare De Bruyne nei meccanismi. Che poi si fa male. Ma in quel periodo Neres e Lang non erano considerati. Così dentro un cambiamento per esigenza è venuta fuori una formula di gioco per cui...vi siete dimenticati, con rispetto, un po' di De Bruyne? Oggi chi ama il calcio è grato a Conte. Ormai su De Bruyne dici, recupera e in primavera sarai utile, ma ora il Napoli va benissimo".