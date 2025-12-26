Cassano pazzo di Conte: "In Italia da 10-0 a tutti. Vince con 70mln in panchina!"

Antonio Cassano elogia Conte, lo fa a Viva el Futbol commentando la vittoria della Supercoppa contro il Bologna a Riyadh: "Se le squadre di Conte hanno ricambi e stanno bene, è complicato batterle. In Italia oggi è il più forte in assoluto, da 10-0 a tutti. Quando Lang sbaglia nel finale il 3-0, lui in panchina era avvelenato. Ha nel sangue la vittoria, il miglioramento dei giocatori e poi anche l'empatia.

Io sto vedendo che abbraccia tutti, anche i magazzinieri, e se ci fate caso, vedo le immagini, ora durante i festeggiamenti lui è dietro, non lo vedi nemmeno. E' una roba pazzesca il suo lavoro con tante problematiche. Gioca da mesi senza quattro giocatori di livello e con Beukema e Buongiorno 70 milioni in due che stavano in panchina. Conte è credibile, non puoi parlar bene di questo allenatore".