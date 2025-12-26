Del Genio esalta Lobotka: "Fenomeno in quel ruolo e ho un dubbio"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio tornando a parlare della finale di Supercoppa vinta lunedì contro il Bologna: "Perché Neres giocava così poco? Ho sempre fatto battaglie per il suo minutaggio, è dovuto intervenire questo nuovo modulo per avere spazio e per avere continuità. Ma lui nel 4-3-3 avrebbe fatto fatica. Conte il 4-3-3 lo faceva strano chiedendo agli esterni compiti da quinto. Qui invece è convinto e qui Neres ci sta benissimo e da sottopunta si esalta davvero".

E ancora: "Lobotka? E' un giocatore fondamentale. Speriamo che non sia addirittura un giocatore da cui il Napoli dipende. Forse no, ma per troppe partite senza di lui il problema diventa serio. L'anno scorso è mancato nel finale e c'era Gilmour, ma Lobo in quel ruolo è un fenomeno, fa benissimo le due fasi, fa giocare meglio quelli che gli stanno vicino. Mi viene in mente McTominay, Anguissa ma anche i difensori che da lui sono protetti o gli attaccanti che ricevono la palla con i tempi giusti".