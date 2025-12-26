Cassano: "Conte tra i primi 5 al mondo! Prima solo 3-5-2, ora gioco europeo e moderno"
Antonio Cassano elogia Conte. Lo fa a Viva el Futbol commentando la vittoria della Supercoppa: "Conte è speciale. La cosa incredibile è che a un certo punto era 3-5-2 con giocatori tutti dietro la linea, ora pressa alto in modo organizzato. E' tra i primi 3-5 allenatori al mondo, dai. Oggi fa un gioco moderno, europeo, e io farei fatica a mettermi in campo e a parlare di moduli: questo vuol dire essere speciali".
