Sabatini su Vergara: "Un campione! Felice sia di Napoli, produce talenti come il Sudamerica"

vedi letture

Walter Sabatini, direttore sportivo, in un'intervista a La Repubblica ha parlato dell'esplosione di Antonio Vergara: "Mi piace molto. È un campione, è forte, caparbio e tenace. Quando corre palla al piede verso la porta, lo fa con grande coraggio. Ha la soluzione tecnica e pulita. Se come credo non si farà condizionare dalla popolarità, sarà importante per tutto il calcio italiano, non solo per gli azzurri. Abbiamo bisogno di talenti come Vergara. E poi sono contento che sia di Napoli”

Perché? “È una città che ha sempre prodotto talento che per me dipende molto dalle densità abitative e dalle condizioni sociali. Mi permetta un esempio…”

Prego. “In Sudamerica il talento diventa questione di sopravvivenza”

Vergara può andare in Nazionale, o è troppo presto? “Certo. Ha 23 anni, quindi è pronto. Cabrini e Bergomi giocavano giovanissimi con la Nazionale”.