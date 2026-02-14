Marelli: “Col nuovo protocollo l’Inter sarebbe in 10 per la simulazione di Bastoni”

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ai microfoni di DAZN ha commentato così il clamoroso errore arbitrale a favore dell'Inter contro la Juventus: "La riunione dell’IFAB ha discusso anche di rivedere le seconde gialle. Se ci fosse già il nuovo protocollo La Penna sarebbe andato al monitor ed avrebbe revocato il secondo giallo a Kalulu ed avrebbe assegnato il secondo giallo a Bastoni per simulazione per aver tentato di ingannare l’arbitro".