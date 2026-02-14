Dazn, Giaccherini: “Che fastidio l’esultanza di Bastoni. Chiellini mi ha insegnato…”

L'ex calciatore e oggi commentatore tv Emanuele Giaccherini, intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di Vamos, ha commentato il clamoroso errore arbitrale a favore dell'Inter contro la Juventus: “Mi ha infastidito anche l’esultanza di Bastoni. Ci può pure stare sul momento, ma poi dopo… il giocatore lo sa che ha fatto la furbata, capisco giochi per l’Inter ed è una gara importante ma poi dopo… Io ho giocato con Chiellini che non si risparmiava ma mi ha insegnato la correttezza”.