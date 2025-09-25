Adani sta con Conte: "Rosa allungata e non così rafforzata, ha ragione lui!"

Lele Adani, ex difensore e oggi noto opinionista televisivo, ha parlato delle dichiarazioni di Antonio Conte circa l'ultimo mercato fatto dal suo Napoli, dando ragione all'allenatore azzurro: "Non sono in disaccordo con lui: la squadra è stata allungata, non cosi rafforzata".

Ancora su Conte: "Ha un rispetto unico del lavoro. Nessuno chiede tanto a sé stesso, allo staff e ai calciatori, come fa lui. Interiormente è quasi una missione. E poi si sottolinea troppo poco la sua evoluzione negli ultimi due anni: ha studiato tantissimo ed è tornato a sentirsi nei top 5 al mondo".