Video Adani su De Bruyne: "Visto questo dato? Qualcuno che voleva screditare ci rimane male..."

vedi letture

Lele Adani elogia Kevin De Bruyne. E prende in giro chi negli ultimi giorni l'ha criticato assai aspramente. L'ex calciatore, oggi celebre opinionista, tramite i suoi account social si è espresso in maniera esilarante: "De Bruyne ieri è arrivato a 27 assist, superando niente di meno che Andres Iniesta e Zinedine Zidane.

Mi viene da pensare 'gne gne gne', perché se riesce ad arrivare a un risultato simile 'gne gne gne'. E magari qualcuno che voleva screditare ci rimane male, ma è un discorso di 'gne gne gne', tutto si riconduce a 'gne gne gne'. Viva el futbol".